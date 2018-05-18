Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» получил премию «Особый взгляд» в Каннах

Фильм «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру во второй по значимости программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», передает корреспондент Дождя.

«Донбасс» основан на документальных материалах и рассказывает о жизни в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Лозница не смог присутствовать на объявлении лауреатов, передает ТАСС. От его имени зачитали обращение, в котором кинематографист заявил, что выступает против войны и тирании, а также высказался в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России по обвинению в терроризме

Приз за лучший фильм в секции «Особый взгляд» получила картина шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси «Граница», а актер Виктор Полстер получил награду за лучшую игру. Он сыграл 15-летнего трансгендера во французско-немецком фильме Лукаса Донта «Девушка».

Программа «Особый взгляд» была учреждена в 1976 году. В нее отбирают «необычные и смелые» фильмы, часто снятые дебютантами, и делают акцент на международные проекты.

В основном конкурсе Каннского фестиваля представлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о советских рок-музыкантах. Режиссер находится под домашним арестом в Москве по делу о хищении бюджетных денег.