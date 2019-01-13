«КП»: «фиксером Мартином» оказался фотограф AFP. В бывшем ЦУР сообщили, что это не он

«Комсомольская правда» заявила , что нашла «фиксера Мартина», который должен был помогать в ЦАР журналистам Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко. Издание утверждает, что под этим именем якобы скрывался фотокорреспондент Agence France-Press Флорен Вернье. Сам он знакомство с журналистами опроверг, источник Дождя в бывшем ЦУР сообщил, что Вернье не был фиксером съемочной группы.

«Комсомольская правда» связалась с Флореном Вернье через LinkedIn. Издание предположило, что он и был «фиксером Мартином», после публикации изданием РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, ссылки на профиль «некоего фиксера из ЦАР». Видимо, речь идет об этом материале, в котором поясняется, что Михаилу Ходорковскому рекомендовали Вернье в качестве фрилансера уже после убийства журналистов, но в итоге сотрудничество не состоялось.

Вернье сообщил «КП», что работает фотокорреспондентом AFP в ЦАР и не знал погибших лично. По его словам, когда появились сообщения о гибели россиян, он связался с журналистом Родионом Чепелем (он вел переписку с «Мартином»), чтобы подтвердить эту информацию. Вернье также назвал «несусветной чушью» обвинения в том, что он намеренно направил съемочную группу в зону контроля боевиков, где их убили.

Родион Чепель сообщил изданию, что с «Мартином» после убийства журналистов не общался.

Источник Дождя в бывшем «Центре управления расследованиями» указал, что в материале «КП» нет доказательств того, что Флорен Вернье был «фиксером Мартином». Кроме того, собеседник напомнил, что после гибели журналистов, как сообщалось ранее, «Мартин» уже был не на связи. «Это попытка пойти по ложному следу после публикации „Досье“», — предположил источник.

10 января Центр «Досье» (проект Михаила Ходорковского) представил итоги расследования, из которого следует, что перед убийством за российскими журналистами в ЦАР следил сотрудник местной жандармерии. По данным биллинга его звонков, он постоянно поддерживал связь с их водителем, которого, как сообщалось, рекомендовал «Мартин», а также с россиянином Александром Сотовым, предположительно связанным с ЧВК «Вагнер» и компаниями бизнесмена Евгения Пригожина.

В «Досье» считают, что «фиксер Мартин», которого рекомендовал журналист РИА ФАН (это издание СМИ также связывают с Пригожиным) Кирилл Романовский, мог быть выдуман. В частности, в июле 2018 года он сообщал съемочной группе, что находится в городе Бамбари и занимается организацией съемок золотых приисков, однако, по данным биллинга, в это время он был в столице ЦАР Банги. Номер, по которому журналисты связывались с «Мартином», был зарегистрирован на вымышленное имя.

Романовский называл «Мартина» сотрудником миссии ООН в ЦАР, однако в организации сообщили, что в стране нет консультанта с таким именем.