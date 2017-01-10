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ФИФА увеличит число участников чемпионата мира по футболу с 2026 года

Новости
13:58, 10 января
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Число участников чемпионатов мира по футболу с 2026 года увеличится. В финальной части чемпионата будут принимать участие не 32, а 48 команд. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом сообщается в твиттере организации.

Они будут поделены на 16 групп по три команды в каждой. Сейчас в финале турнира команды делятся на восемь групп по четыре в каждой. На стадии плей-офф мирового первенства по футболу теперь будут играть 32 сборные, то есть после группового этапа отсеются по одной команде из трех в каждой группе.

С увеличением числа участников будет и больше матчей — вместо 64 футболисты проведут 80 игр. Как именно ФИФА планирует отбирать дополнительных участников мирового первенства, неизвестно. Предположительно, среди команд станет больше сборных стран Африки и Азии.

Новую схему участия в чемпионатах мира по футболу предложил глава ФИФА Джанни Инфантино. Как отмечает The Guardian, она позволит увеличить доходы от проведения мировых первенств на миллиард долларов.

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