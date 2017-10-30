Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР

Бывший советник Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос признал вину в даче ложных показаний агентам ФБР о своих контактах с иностранцами, в том числе, с гражданами России, передает Reuters cо ссылкой на заявление офиса спецпрокурора Роберта Мюллера.

Агентство уточняет, что признательные показания он дал 5 октября. Издание New York Times отмечает, что Пападопулос дал ложные показания о встрече с российским профессором, имеющим связи с чиновниками из Кремля.

Согласно судебным документам, Пападопулос сказал ФБР, что разговор произошел до того, как он стал советником кампании Трампа, а факстически, он встретил профессора через несколько дней после вступления в кампанию.

Ранее в понедельник, 30 октября, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе, в сговоре против США. Сообщалось, что Манафорт сам сдался властям. Также обвинения предъявлены бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

Манафорт — один из фигурантов расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В рамках расследования в его доме проводились обыски, а самого Манафорта допрашивало ФБР.