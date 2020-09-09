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Новости

ФБК: семье главы Татарстана принадлежит недвижимость на 3,5 миллиарда рублей

9 сентября, 17:00
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На семью президента Татарстана Рустама Минниханова записана недвижимость на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

На фирму «Лусиано», принадлежащую жене Минниханова Гульсине, зарегистрированы 1600-метровый дом в центре Казани стоимостью миллиард рублей и апартаменты в Арабских Эмиратах стоимостью 220 миллионов рублей, говорится в расследовании фонда. Там же отмечается, что дом в Казани указан в декларации главы республики, однако земля под домом задекларирована частично: площадь участка составляет в два раза меньше, чем реальная.

Фото: дача семьи Рустама Минниханова / ФБК

Компании Гульсины также принадлежит 1500-метровый дом, расположенный на берегу реки Волги, утверждает ФБК: стоимость этой недвижимости оценивается еще в миллиард рублей. Дача Миннихановых находится на территории бывшего детского лагеря «Волга», на месте которого появился элитный поселок. Весь земельный участок имеет площадь 9000 квадратных метров, на его территории находится дом для прислуги, кинотеатр, комплекс саун, каминный зал и бассейн, говорится в расследовании. Его авторы также обратили внимание, что дача Миннихановых имеет выход к вертолетной площадке, которую в июле 2020 года компания «Татнефть» подарила республике Татарстан.

Еще один дом Миннихановых стоимостью  500 миллионов рублей находится в деревне Ильино в 20 километрах от Казани и записан на фирму Венеры Гафаровой, сестры Гульсины. Площадь дома составляет 1380 квадратных метров, на территории есть 770-метровое здание с бассейном, баня и дом охраны, а также доступ к вертолетной площадке.

Жена президента владеет 175-метровой квартирой на улице Якиманка в Москве стоимостью примерно 120 миллионов рублей, а на ее сестру записаны две квартиры во Франции, стоимость которых оценивается минимум в полтора миллиона евро (135 миллионов рублей). Кроме того, сыну Минниханова принадлежит 222-метровая квартира в Дубае стоимостью около миллиона долларов (более 70 миллионов рублей).

Сам Минниханов передвигается на частном самолете Фалькон 8, принадлежащем «Татнефти», стоимостью три миллиарда рублей. Содержание борта обходится примерно в 200 миллионов в год.  

Гульсина Минниханова также владеет элитным гостиничным комплексом «Лучиано», в котором есть спа-комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, салон красоты, ресторан и конференц-зал. в 2017 году Гульсина продала долю «Лучиано» офшорской компании «Сантерна», зарегистрированной на Кипре. В том же году Гульсина задекларировала доход в 2,3 миллиарда рублей.

Офшор, купивший долю в бизнесе, принадлежит российскому олигарху Рубену Варданяну, основателю инвестиционной компании «Тройка Диалог», утверждает ФБК. Согласно документам, Варданян купил 49% спа-комплекса за 33,5 миллиона долларов или 2,2 миллиарда рублей. Авторы расследования обратили внимание, что после покупки офшор «Сантерна» поставил себе на баланс долю бизнеса в 6,6 миллиона долларов. «Всего Варданян заплатил Миннихановым 43,4 млн долларов. Из этой суммы он „списал“ или „обесценил“ 38,4 миллиона. Это и есть взятка. В пересчете на рубли — почти 3 миллиарда», говорится в расследовании.

В разговоре с «Открытыми медиа» Варданян назвал «полной чушью» обвинения во взятке главе Татарстана Рустаму Минниханову. «Полная чушь, полная. Лучиано — это огромный и действующий центр, почему это взятка? (…) По каким критериям это взятка? За что? Что я должен получить взамен? Если я дал взятку, я должен что-то получить взамен — землю, заводы, подряды»,  — сказал Варданян.

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