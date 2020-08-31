ФБК опубликовал расследование, которое готовил Навальный перед отравлением. Оно посвящено новосибирским единороссам

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, которое готовил Алексей Навальный с соратниками перед тем, как его отравили и он впал в кому. Первый ролик посвящен депутатам от «Единой России» в городском совете Новосибирска, которые контролируют городскую застройку.

В нем рассказывается об имуществе и бизнесе действующих новосибирских депутатов. Навальный обращает внимание, что 18 из 50 депутатов в городском совете — застройщики или представители застройщиков. Он отмечает, что «строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, принимают бюджет, выполняют контрольную функцию».

В расследовании, в частности, рассказывается о депутате городского совета, единороссе Алексее Джулае, чья фирма «Дискус» застраивает в Новосибирске «целые районы». Эти дома «приобрели печальную славу благодаря отвратительному качеству застройки». Джулаю также принадлежит управляющая компания, которая обслуживает два района с новостройками. Навальный отмечает, что против компаний депутата «поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей — и ничего, депутатский статус позволяет ему все игнорировать». Большинство исков поданы от мэрии города из-за того, что Джулай не платит аренду за землю, на которой построены дома.

Джулаю принадлежит 250-метровая квартира в Академгородке, а его дочь живет в Германии, отмечает Навальный.

В ролике также рассказывается о новосибирском депутате-единороссе Кирилле Покровском, чей отец Евгений Покровский является вице-спикером Законодательного собрания Новосибирской области, а мать работает в приемной губернатора области. Покровский-младший владеет дачей на острове в 25 километрах от центра Новосибирска, площадь участка которой составляет 2 тысячи кв. метров. Компания Кирилла Покровского возглавляет рейтинг крупнейших застройщиков Новосибирской области

Навальный также рассказал об одном из лидеров новосибирской «Единой России» Евгении Яковенко, чей сын является застройщиком в Новосибирске, а живущая в Дубае дочь «формальном владеет палатками в новосибирском метро». На нее также оформлена квартира в Сочи. ФБК также обратил внимание на коллекцию часов Яковенко, стоимость которых составляет от одного до двух миллионов рублей.

20 августа Навальный возвращался из поездки по Сибири, ему стало плохо в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, откуда через два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». По мнению немецких врачей, оппозиционера отравили, российские врачи такой диагноз не ставили. С момент госпитализации Навальный находится в коме.

Фото на превью: Евгений Фельдман / фотопроект «Это Навальный»

В октябре 2019 года Минюст России включил ФБК в список «иностранных агентов»