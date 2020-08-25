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Новости

ФАС завела дело на производителя шоколада Lindt

25 августа, 14:26
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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt («Линдт унд Шпрюнгли Раша») из-за различий в качестве продукции, продаваемой в России и Западной Европе. Об этом говорится на сайте ФАС.

Фото: Pxhere

В конце 2019 года Роспотребнадзор обнаружил, что в шоколаде в России и в Европе отличается содержание органических кислот: в зависимости от образцов разница варьировалась от 10-50% до 100-220%.

«При продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции», — сказано в сообщении ФАС. По мнению ведомства, это формирует у потребителя впечатление, что ему предлагают тот же товар, какой продается в Западной Европе.

Дополнено. В «Линдт унд Шпрюнгли Раша» заявили, что между шоколадом Lindt, производящимся в России и Европе, нет качественных различий. «На наших фабриках отсутствуют специальные производственные мощности или отдельные технологические линии для производства продукции, предназначенной для реализации в России или в какой-либо иной стране мира», —  сказали ТАСС в компании. Там отметили, что уже направили все необходимые документы в ФАС.

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что производители должны информировать потребителей о том, что им предлагается адаптированный товар.

«Такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды, что, в свою очередь, негативно сказывается на конкуренции», — сказал он.

В Lindt информацию о деле пока не комментировали.

В декабре 2019 года ФАС предупредила производителя о необходимости устранить нарушения, однако компания так и не представила информации о его исполнении.

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