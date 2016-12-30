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ФАС завела дела против Lenovo и Superwave

Новости
20:56, 30 декабря
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административные дела в отношении российских подразделений компаний Lenovo и Superwave Group. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для этого стало не предоставленная вовремя информация по делу о картельном сговоре на торгах государственной информационной системы «Выборы». За это российским подразделениям компаний может быть назначен штраф до 500 тысяч рублей за каждый подобный случай.

В ФАС подчеркнули, что действия представительства Lenovo в России — ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» — систематически противодействуют расследованию. «Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки», — сообщили в ФАС.

Глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев предположил, что в связи с этим административное дело в отношении Lenovo не будет последним.

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