ФАС завела дела против Lenovo и Superwave

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административные дела в отношении российских подразделений компаний Lenovo и Superwave Group. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для этого стало не предоставленная вовремя информация по делу о картельном сговоре на торгах государственной информационной системы «Выборы». За это российским подразделениям компаний может быть назначен штраф до 500 тысяч рублей за каждый подобный случай.

В ФАС подчеркнули, что действия представительства Lenovo в России — ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» — систематически противодействуют расследованию. «Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки», — сообщили в ФАС.

Глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев предположил, что в связи с этим административное дело в отношении Lenovo не будет последним.