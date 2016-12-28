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Российских хакеров заподозрили в кибератаке на ОБСЕ

Новости
18:57, 28 декабря
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подверглась хакерской атаке, которую могли организовать российские власти, сообщила французской газете Le Monde представитель организации Наташа Раджакович. 

Фото: Associated Press / Mstyslav Chernov

По словам представителя ОБСЕ, атака была совершена в конце октября. О ней в организации узнали в начале ноября, сообщила представитель ОБСЕ Reuters. Хакеры могли получить доступ к электронным письмам, личным файлам и паролям сотрудников ОБСЕ. Они взломали систему доступа к данным организации, воспользовавшись уязвимостями в программном обеспечении ОБСЕ.

В ОБСЕ точно не знают, кто стоял за атакой на организацию, отметила Раджакович. Все 57 стран-членов организации были оповещены об атаке.

По данным западных разведывательных служб, атаку на ОБСЕ могла организовать российская хакерская группа APT28, которая также известна как Pawn Storm, Sofacy и Fancy Bear, пишет Le Monde. По словам Раджакович, в организации знают об этих сообщениях. «У нас нет возможности проводить такие расследования, и мы не хотим строить догадки», — отметила представитель организации. 

Хакерская группа Fancy Bear в сентябре 2016 года заявила, что взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Группировка пуликовала документы WADA, согласно которым спорстменам из Европы и США разрешалось принимать запрещенные вещества во время совернований. WADA сообщило, что за хакерскими атаками могли стоять российские власти.

Российским хакерам также приписывали атаки на сервера Демократической партии США.

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