Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию

Отбывшие тюремные сроки во Франции по делу о беспорядках во время Евро-2016 россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов вернулись в Москву, передает корреспондент Дождя.

Сергей Горбачев отбыл свой срок еще в декабре 2016 года, но заявил, что останется в тюрьме, чтобы подождать своего друга, директора по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексея Ерунова, которого освободили в январе 2017 года.

В июне 2016 года их, а также еще одного россиянина Николая Морозова осудили во Франции за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы между командами России и Англии. Они получили сроки от одного до двух лет лишения свободы, однако в октябре суд сократил Ерунову и Горбачеву срок на полгода и три месяца соответственно.

Около 30 российских болельщиков в июне 2016 года после окончания игры между Россией и Англией в Марселе прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими фанатами. В городе также произошли столкновения между фанатами, местными жителями и полицейскими.

За участие в беспорядках 20 российских болельщиков были высланы из Франции.