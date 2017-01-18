Прямой эфир
59,16
63,21
55,66
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Ведомости» узнали о письме ФСБ операторам связи по поводу закона Яровой
Самарского губернатора заподозрили в незаконном продвижении интересов «Газпрома»
Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию
Американка подала в суд на Трампа из-за сексуальных домогательств

Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию

Новости
10:19, 18 января
142
0
Поделиться

Отбывшие тюремные сроки во Франции по делу о беспорядках во время Евро-2016 россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов вернулись в Москву, передает корреспондент Дождя.

Сергей Горбачев отбыл свой срок еще в декабре 2016 года, но заявил, что останется в тюрьме, чтобы подождать своего друга, директора по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексея Ерунова, которого освободили в январе 2017 года.

В июне 2016 года их, а также еще одного россиянина Николая Морозова осудили во Франции за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы между командами России и Англии. Они получили сроки от одного до двух лет лишения свободы, однако в октябре суд сократил Ерунову и Горбачеву срок на полгода и три месяца соответственно.

Около 30 российских болельщиков в июне 2016 года после окончания игры между Россией и Англией в Марселе прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими фанатами. В городе также произошли столкновения между фанатами, местными жителями и полицейскими.

За участие в беспорядках 20 российских болельщиков были высланы из Франции.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2