22-летний Мевлют Алтынташ был одиноким и неразговорчивым юношей и до поступления на службу в полицию не увлекался религией. Об этом Reuters рассказали соседи и члены семьи мужчины, убившего российского посла в Турции 19 декабря.

«Я всегда восхищалась их сыном. Он был почтительным и спокойным, очень милым молодым человеком. Когда полиция приехала к ним домой, мы предположили, что он был убит на службе, и они приехали рассказать о его мученической смерти. Мать была раздавлена, когда услышала то, что они рассказали», — сообщила соседка семьи Алтынташа.

По словам отца убийцы российского посла, его сын никогда не увлекался религией, а город, где он родился и долгое время жил, — один из наиболее светских в Турции. Он рассказал, что поведение сына начало меняться после того, как он поступил на службу в полицию и подружился с человеком, известным по имени Секран.

«Он стал обращать больше внимания на молитвы, еще больше замкнулся в себе и стал более молчаливым после того, как стал полицейским. Насколько мне известно, он не был членом какой-либо террористической организации или религиозной группы», — рассказал отец Мевлюта Алтынташа.

Его мать рассказала, что он был интровертом и «тихим мальчиком». Оба родителя рассказали, что разговаривали с сыном в тот день, когда он совершил убийство. Мать сообщила, что он попросил у нее благословения.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря. Его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, попавший на выставку под видом охранника — опыт работы в полиции позволил ему устроиться на эту должность. После того, как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Его застрелила полиция. По данным турецких СМИ, дома у Алтынташа были обнаружены экстремистские материалы религиозной направленности. Однако источники изданий полагают, что эти улики были «подброшены», чтобы отвлечь следствие.