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SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9

Новости
21:23, 14 января
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Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с авиабазы в Калифорнии с коммуникационными спутниками. Об этом сообщается в твиттере  компании.

Фото: twitter.com/SpaceX

Старт был дан в 09:54 по местному времени с космодрома Ванденберг. Ракета выведет на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT.

Вскоре первая ступень ракеты успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

Это был первый запуск ракеты после аварии, которая произошла 1 сентября 2015 года. Falcon 9 взорвалась при подготовке к огневому испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.

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