SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9

Старт был дан в 09:54 по местному времени с космодрома Ванденберг. Ракета выведет на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT.

Вскоре первая ступень ракеты успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR