SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с авиабазы в Калифорнии с коммуникационными спутниками. Об этом сообщается в твиттере компании.

Старт был дан в 09:54 по местному времени с космодрома Ванденберг. Ракета выведет на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT.

Вскоре первая ступень ракеты успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR — SpaceX (@SpaceX) 14 января 2017 г.

Это был первый запуск ракеты после аварии, которая произошла 1 сентября 2015 года. Falcon 9 взорвалась при подготовке к огневому испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.