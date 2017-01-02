Прямой эфир
61,29
64,52
56,82
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле
В Ереване найден мертвым российский военный
СМИ сообщили о возможном лишении двух российских лыжников медалей Олимпиады в Сочи
Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января

Новости
22:13, 2 января
76
0
Поделиться

Расследование причин сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 завершено, первый старт состоится 8 января. Об этом сообщили в компании SpaceX.

В компании заявили, что планируют совершить все ранее запланированные на 2017 год полеты.

Согласно опубликованному отчету, взрыв произошел из-за того, что один из баллонов высокого давления (COPV) внутри бака с жидким кислородом вышел из строя. 

Авария на стартовой площадке на мысе Канаверал произошла утром 1 сентября. Falcon 9 взорвалась при подготовке к огневому испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.

Взрыв ракеты Falcon 9 во Флориде. Видео с места происшествия

Американская частная компания SpaceX впервые успешно посадила первую ступень Falcon 9 в декабре 2015 года. После этого ступень несколько раз сажали на плавучую платформу. В июле SpaceX отправила к Международной космической станции корабль Dragon и во второй раз успешно посадила ступень ракеты Falcon 9.

Фото: SpaceX Media

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2