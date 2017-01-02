Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января

Расследование причин сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 завершено, первый старт состоится 8 января. Об этом сообщили в компании SpaceX.

В компании заявили, что планируют совершить все ранее запланированные на 2017 год полеты.

Согласно опубликованному отчету, взрыв произошел из-за того, что один из баллонов высокого давления (COPV) внутри бака с жидким кислородом вышел из строя.

Авария на стартовой площадке на мысе Канаверал произошла утром 1 сентября. Falcon 9 взорвалась при подготовке к огневому испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.

Американская частная компания SpaceX впервые успешно посадила первую ступень Falcon 9 в декабре 2015 года. После этого ступень несколько раз сажали на плавучую платформу. В июле SpaceX отправила к Международной космической станции корабль Dragon и во второй раз успешно посадила ступень ракеты Falcon 9.

Фото: SpaceX Media