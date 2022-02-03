Facebook впервые в истории отчитался о потере активных пользователей, акции Meta упали более чем на 20%

Количество ежедневных активных пользователей Facebook сократилось на миллион — с 1,93 миллиарда до 1,929 миллиарда. Об этом говорится в отчете материнской компании Facebook Meta за четвертый квартал 2021 года. Активная аудитория фейсбука сократилась впервые за 18 лет существования соцсети.

За квартал Facebook потерял миллион активных пользователей в Северной Америке, на которую приходится самая большая доля доходов соцсети от рекламы, пишет The Verge.

Согласно отчету, в четвертом квартале 2021 года аудитория Facebook, Instagram и WhatsApp осталась практически неизменной по сравнению с предыдущим кварталом.

Meta объяснила, что на показатели компании повлияли такие факторы, как изменение конфиденциальности в операционной системе Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок. Также Meta предупредила о замедлении роста доходов из-за конкуренции со стороны TikTok и YouTube.

С октябрь по декабрь прошлого года выручка Meta выросла с 27 до 29 миллиардов долларов. Рост этого показателя оказался ниже, чем ожидали аналитики, отмечает «Би-би-си». При этом доход Meta вырос до 33,67 миллиарда долларов, превзойдя рыночные прогнозы.

На фоне нового отчета Meta акции компании в ходе торгов 2 февраля упали более чем на 20%, передает CNBC. Рыночная стоимость Meta снизилась примерно на 200 миллиардов долларов. Вслед за Meta произошло падение акций Twitter, Snap и Pinterest.

По оценке Bloomberg, это может привести к потере главой компании Марком Цукербергом около 24 миллиардов долларов. В таком случае он выпадет из десятки самых богатых людей мира.

Фото на превью: Wikimedia Commons