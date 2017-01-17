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На заводе по производству взрывчатки в Алтайском крае произошел взрыв
На заводе по производстве взрывчатки в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Сегодня днем на Бийском олеумном заводе в цеху по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Взрыв не вызвал пожар, разрушений в здании нет, рассказал источник. Технологический процесс предприятия не нарушен.
Бийский олеумный завод, который относится к Минпромторгу, занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также утилизацией боеприпасов и их составных частей.
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