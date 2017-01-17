На заводе по производству взрывчатки в Алтайском крае произошел взрыв

На заводе по производстве взрывчатки в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сегодня днем на Бийском олеумном заводе в цеху по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Взрыв не вызвал пожар, разрушений в здании нет, рассказал источник. Технологический процесс предприятия не нарушен.

Бийский олеумный завод, который относится к Минпромторгу, занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также утилизацией боеприпасов и их составных частей.