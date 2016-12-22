В подземном переходе в Москве взорвался газовый баллон

В Москве в подземном переходе у станции метро «Коломенская» взорвался газовый баллон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, пострадали двое рабочих — они получили тяжелые травмы. Между тем, по информации источника РИА Новости, серьезные ранения получил один человек.

Официальный представитель московского метро заявил РИА Новости, что из-за взрыва никто не пострадал.

Добавлено в 10:24. Позже источник «Интерфакса» сообщил о четырех пострадавших, сотрудник полиции, находящийся на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что ранения получили трое человек.

Инцидент произошел во время проведения строительных работ в южном вестибюле «Коломенской». Этот выход со станции закрыли для прохода пассажиров.

На место происшествия прибыли полиция и спасатели.