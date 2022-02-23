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Евросоюз ввел санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

23 февраля, 18:49
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Новости

Евросоюз официально ввел санкции против Москвы из-за признания Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, поддержавший признание независимости самопровозглашенных республик.

Кроме того, санкции введены против 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, «которые сыграли роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Их имена не называются. При этом в ЕС отмечают, что в список вошли члены правительства, банки и бизнесмены, поддерживающие операции на территории ДНР и ЛНР и получающие из них выгоду, офицеры, сыгравшие роль во «вторжении» России, а также лица, ответственные за «ведение дезинформационной войны против Украины».

Санкции предполагают замораживание активов и запрет на предоставление средств, а также на поездки, в том числе транзитные.

Евросоюз также запретил бизнесу любые экономические операции с ДНР и ЛНР и ввел санкции против госдолга России.

В ЕС призвали Россию отказаться от признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР и вернуться к обсуждениям в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. «ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении. 

Издание «Радио Свобода»* ранее сообщало, что в европейский санкционный список попали в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Администрации президента России Антон Вайно.

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