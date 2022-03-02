Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

Европейский союз отключил от системы SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Эти же банки попали под санкции ЕС. Информация об этом опубликована в официальном журнале Евросоюза.

SWIFT — международная система передачи информации между банками, она позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.

Под санкции Евросоюза также попали авиаперелеты — воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов, и несколько российских бизнесменов, телеведущих, чиновников и военных. Их активы в ЕС заморожены, им запрещен въезд в страны Евросоюза.

Также ЕС заморозил активы Центробанка, ввел санкции против Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Минобороны и Альфа-банка.