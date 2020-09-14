Евросоюз не признал результаты голосования в Крыму

«Любой избранный на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове, претендующий на то, чтобы “представлять” Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые входят в состав Украины», – заявил Стано.

Он отметил, что Европейский союз остается «непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

В ходе губернаторских выборов в Севастополе победу одержал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 85,72% голосов. Как сообщил «Интерфакс», явка на выборах составила 48%, что в полтора раза превышает показатель губернаторских выборов 2017 года. Развожаев стал четвертым главой города после присоединения территории Крыма к России в марте 2014 года. Помимо этого, в республике также прошли выборы в совет республики и в симферопольский горсовет.

МИД Украины резко осудил проведение голосования в Крыму, заявив, что результаты этого «незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом». Причастные к организации и проведению выборов «будут нести ответственность», добавили в ведомстве.