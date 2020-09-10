Европейские дипломаты вновь приехали домой к Светлане Алексиевич, чтобы ее поддержать

Послы стран ЕС, а также другие представители европейских внешнеполитических ведомств второй раз посетили единственного члена президиума координационного совета Беларуси и Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Об этом представительство ЕС в Беларуси сообщило на своей странице в фейсбуке.

Домой к Алексиевич приехали послы Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии. Помимо этого, на встрече присутствуют временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также руководитель финского отделения связи.

After a spontaneous solidarity visit yesterday, we are back at the hospitable home of Nobel Laureate Sviatlana... Опубликовано European Union in Belarus Четверг, 10 сентября 2020 г.

9 сентября европейские дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции приехали домой к Светлане Алексиевич, чтобы помешать ее задержанию. Перед этим писательница рассказала журналистам, что в ее дверь звонили неизвестные, на ее телефон также приходили звонки с незнакомых номеров.

Светлана Алексиевич – единственный член президиума Координационного совета, кто находится на свободе и не покинул страну. Остальные оппозиционеры под арестом или были силой вывезены за территорию страны.