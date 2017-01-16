Осужденных за беспорядки на Евро-2016 россиян выдворят из Франции

Российских болельщиков, которых осудили во Франции за участие в беспорядках на матче Евро-2016 между сборными Англии и России, выдворят на родину 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконcула России в Марселе Сергея Молчанова.

Из Франции будут высланы двое болельщиков: 29-летний Алексей Ерунов и Сергей Горбачев. Марсельский суд приговорил их к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Позже была подана кассация и сроки сократили — до 18 и 15 месяцев соответственно. Осужденные подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

Еще один российский болельщик — Николай Морозов, которого во Франции приговорили к году лишения свободы — был освобожден в конце декабря.

В июне после матча между Англией и Россией в Марселе были задержаны около 40 российских болельщиков. Это произошло после того, как они проникли в сектор с английскими фанатами. Между болельщиками произошли стычки. Россиян вместе с Александром Шпрыгиным, который тогда был главой Всероссийского объединения болельщиков, выслали из страны. Позже Шпрыгин вернулся во Францию и был снова депортирован из страны — его задержала во время матча между сборной России с командой Уэльса в Тулузе.