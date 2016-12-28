Биржевой курс евро упал ниже 63 рублей впервые за полтора года

Курс европейской валюты на торгах Московской биржи упал ниже 63 рублей, опустившись до минимума за полтора года, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро опускался ниже 63 рублей 23 июля 2015 года. В16:03 мск евроепейская валюта торговалась у отметки 62,95 руб./€1. Это на 0,76% ниже, чем на предыдущем закрытии торгов. Рубль также укрепился к доллару на 0,16%. В 16:04 американская валюта находилась на отметке 60,55 руб./$1.

Укрепление рубля на бирже происходит на фоне роста мировых цен на нефть.В 16:06 мск баррель североморской марки Brent стоил $56,85/барр., этот уровень незначительно превышает отметку на вчерашнем закрытии торгов.

При этом главный экономист ING Дмитрий Полевой заявил РБК Quote, что укрепление рубля прекратится в начале 2017 года. «На фоне малоликвидного валютного рынка в праздничные дни (3, 4, 5 и 6 января) может вполне привести к небольшому ослаблению рубля, но окончательный исход будет определяться в первые „нормальные“ торговые дни после длительных праздников с возвращением локальных игроков», — подчеркнул Полевой.