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Биржевой курс евро упал ниже 63 рублей впервые за полтора года

Новости
16:08, 28 декабря
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Курс европейской валюты на торгах Московской биржи упал ниже 63 рублей, опустившись до минимума за полтора года, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро опускался ниже 63 рублей 23 июля 2015 года. В16:03 мск евроепейская валюта торговалась у отметки 62,95 руб./€1. Это на 0,76% ниже, чем на предыдущем закрытии торгов. Рубль также укрепился к доллару на 0,16%. В 16:04 американская валюта находилась на отметке 60,55 руб./$1.

Укрепление рубля на бирже происходит на фоне роста мировых цен на нефть.В 16:06 мск баррель североморской марки Brent стоил $56,85/барр., этот уровень незначительно превышает отметку на вчерашнем закрытии торгов.  

При этом главный экономист ING Дмитрий Полевой заявил РБК Quote, что укрепление рубля прекратится в начале 2017 года. «На фоне малоликвидного валютного рынка в праздничные дни (3, 4, 5 и 6 января) может вполне привести к небольшому ослаблению рубля, но окончательный исход будет определяться в первые „нормальные“ торговые дни после длительных праздников с возвращением локальных игроков», — подчеркнул Полевой. 

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