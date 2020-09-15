Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и сказал, что там «сущий ад»

«Роскосмос» планирует отправить собственную миссию для исследования Венеры. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

Накануне астрономы из Кардиффского университета обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может свидетельствовать о присутствии живых организмов. Ученые считают, что микроорганизмы могут жить в верхних слоях атмосферы и существовать за счет сложных химических реакций. Присутствие фосфина также может свидетельствовать о еще неизвестных ученым химических процессах.

По словам Рогозина, миссии по Венере включены в проект Единой государственной программы России, запланированной на 2021-2030 годы. «Венера — все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других», — сказал Рогозин.

Он также назвал «адскими» условия на планете.

«Некие российские ученые утверждают, что это [научное открытие] еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — приводит его слова РИА Новости.

Также «Роскосмос» отказался от участия США в проекте по запуску на Венеру межпланетной станции. Планировалась,что на реализацию совместной российско-американской миссии потребуется 300 миллионов долларов со стороны NASA и 17 миллиардов рублей — со стороны России.

15 сентября фонд Breakthrough Initiatives, основанный миллиардером Юрием Мильнером, сообщил о решении профинансировать поиски примитивной жизни в атмосфере Венеры. Руководить научной группой будет профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

Фото на превью: NASA