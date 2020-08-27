«Это глупость»: Садовничий — о предложении лишить Лукашенко звания почетного профессора МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал «глупостью» предложение сотрудников и выпускников университета лишить президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного профессора вуза. Об этом он сказал ТАСС.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — заявил Садовничий.

Он добавил, что Лукашенко получил звание почетного профессора в 1996 году во время его визита в Россию, «когда были подписаны стратегические документы о признании аттестатов, дипломов, степеней». По словам Садовничего, решение ученого совета вуза о присвоении звания соответствовало «настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами».

Открытое обращение с призывом лишить Лукашенко звания почетного профессора подписали 140 сотрудников и выпускников МГУ. По их словам, сохранение за Лукашенко этого звания «подрывает репутацию» университета.«Люди, которым присваивается это высокое звание, обещают всегда нести идеи мира и всегда служить науке и образованию», — следует из письма.

Авторы обращения осудили насилие милиции в отношении участников мирных протестов и выразили поддержку белорусским коллегам и гражданам, которые выступают за демократические перемены в стране.

Александр Лукашенко имеет два высших образования: преподавателя истории и обществознания и экономиста-организатора сельхозпроизводства.

Фото на превью: kremliln.ru