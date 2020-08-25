«Эта зараза может ужалить и дважды». Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол сообщил о повторном заражении коронавирусом — он находится в инфекционной больнице. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

«Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19, во второй раз заболел <…> Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — сказал Кара-оол.

Он добавил, что относится к болезни «с презрением».

В первый раз глава Тувы сообщал о заражении в мае. Его выписали через несколько дней после двух отрицательных тестов на COVID-19.

24 августа стало известно, что ученые из Гонконга впервые доказали возможность повторного заражения коронавирусом. Они предположили, что иммунитет к вирусу может сохраняться в течение нескольких месяцев.