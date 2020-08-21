Эстония и Латвия введут санкции против белорусских чиновников

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич заявили, что страны введут персональные санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к протестующим, передает «Интерфакс». Санкции предусматривают визовые ограничения.

Фото: EPA / Virginia Mayo / TASS

«Эстония и Латвия высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение своей политической воли путем проведения справедливых выборов», — цитирует министров агентство.

Они сообщили, что в ближайшее время передадут санкционные списки своим правительствам.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. После этого по всей стране начались акции протеста и забастовки, в ходе которых задержали больше семи тысяч человек, многие пострадали в стычках с силовиками и от побоев в изоляторах. Евросоюз выразил обеспокоенность происходящим в Беларуси. МИД Литвы запретил въезд на территорию страны Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику.