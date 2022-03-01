ЕСПЧ потребовал от России «воздержаться» от атак на мирных жителей и гражданские объекты в Украине

studio 2333 Руслан Караганда

Наш небольшой канал освещает события в странах СНГ, наш канал без монетизации и без рекламы, однако мы интересуемся всеми событиями происходящими как в Украине. так и в России, так же во многом поддерживаем мнение телеканала Дождь