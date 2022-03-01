ЕСПЧ потребовал от России «воздержаться» от атак на мирных жителей и гражданские объекты в Украине
Европейский суд по правам человека предписал российским властям воздержаться от атак на мирное население и гражданские объекты Украины. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, копию которого опубликовал в своем фейсбуке советник министра юстиции Украины Иван Лещина.
Суд призвал не наносить удары по жилым домам, машинам аварийных служб, школам и больницам, а также «незамедлительно обеспечить безопасность медучреждений, персонала и машин скорой помощи на территории, подверженной атаке или осаде российских войск».
Суд считает, что военные действия, начатые 24 февраля, создают реальную и постоянную угрозу серьезных нарушений конвенционных прав гражданского населения
28 февраля глава Минюста Украины Денис Малюська сообщил, что страна обратилась в ЕСПЧ с просьбой принять предварительные меры для остановки военного нападения на гражданские объекты.
Минобороны России отрицает удары по гражданским объектам в Украине. По данным ведомства, целями являются только военные объекты.
Дождь ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящего в Украине.
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