ЕСПЧ присудил 5200 евро жительнице Сочи, у которой изъяли землю перед Олимпиадой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5 200 евро жительнице Сочи Нине Беловой, у которой Росимущество отсудило землю под строительство отеля перед Олимпиадой. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

У Беловой изъяли землю в 2012 году, чтобы построить пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета, а также отдать ее часть под птичий заповедник.

Женщина просила суд признать изъятие земли незаконным. Также, по ее мнению, Россия нарушила ее право на справедливое судебное разбирательство, поскольку дело рассматривалось в ее отсутствие.

ЕСПЧ счел, что права собственности не были нарушены. Земельный участок когда-то изъяли из государственной собственности в счет погашения долга, а затем дважды продавали. Верховный суд постановил, что Белова приобрела его недобросовестно. При этом ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд, именно поэтому он постановил компенсировать женщине 5 200 евро в качестве возмещения морального вреда.