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ЕСПЧ признал незаконным запрет американским семьям усыновлять детей из России
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ЕСПЧ признал незаконным запрет американским семьям усыновлять детей из России
Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева». Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан РФ.
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