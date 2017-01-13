«Левада-Центр» обжаловал включение в список иностранных агентов в ЕСПЧ

«Левада-Центр» обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в реестр иностранных агентов. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы организации.

«Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека», — сказал Шарапов. Сторона защиты считает, что российский Минюст, включив «Левада-Центр» в список иноагентов, нарушил статью 11 (нарушение права собраний) и статью 14 (дискриминация по сфере деятельности) конвенции по правам человека.

Адвокат выразил надежду, что СПЧ коммуницирует жалобу в ближайшее время.

«Левада-центр» был внесен в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки Минюста в сентябре 2016 года. С точки зрения ведомства, организация проводила исследования по заказу Висконсинского университета, чтобы повлиять на политическую обстановку. В «Левада-центре» эти обвинения отвергали.

Президент России Владимир Путин в начале декабря признал проблемной ситуацию с «Левада-центром» на заседании президентского Совета по правам человека. Он признал замглавы администрации президента Сергею Кириенко «посмотреть еще раз» на закон об иностранных агентах.

После этого Минюст заявил о готовности рассмотреть вопрос об исключении аналитического центра Юрия Левады из списка иноагентов. В ведомстве уточняли. что с такой просьбой должны обратиться представители организации.