ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать совместные уроки плавания с мальчиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск двух граждан Швейцарии, требовавших разрешить их дочерям-мусульманкам пропускать совместные уроки плавания с мальчиками в школе. Об этом сообщается в пресс-релизе суда (. pdf ).

Родители школьниц отказывались отправлять своих дочерей в бассейн на совместные уроки плавания из-за религиозных убеждений. Суды Швейцарии признали их действия нарушением и обязали выплатить 1400 швейцарских франков (1,380 долларов). Местное законодательство предусматривает возможность отказа от участия в подобных уроках только с возраста половой зрелости подростков.

Родители девочек направили иск в ЕСПЧ, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции по правам человека (свобода мысли, совести и религии).

ЕСПЧ признал вмешательство в свободу вероисповедания, но не посчитал это нарушением. Суд решил, что подобные меры «обоснованы стремлением обеспечить детям школьное образование в полном объеме, что является залогом их дальнейшей успешной социальной интеграции».