Активисты ОПР пожаловались в ЕСПЧ на действия полиции во время автопробегов

Активисты Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин и Аркадий Мошников пожаловались в Европейский суд по правам человека на действия полиции во время автопробега в августе 2016 года. Они выехали на встречу с кубанскими фермерами, однако их задержали и обвинили в нарушении закона о митингах, оштрафовав на 10 тысяч рублей каждого. О жалобе в ЕСПЧ стало известно «Ведомостям».

Как рассказал изданию адвокат заявителей Алексей Глухов, суть претензий активистов заключается в том, что закон о митингах не содержит прямого запрета на проведение автопробегов. Он требует согласования его с местными властями, но фактически сделать это невозможно, так как необходимо подавать заявки во все муниципалитеты по пути следования пробега и точно рассчитывать его время.

Помимо этого, адвокат подчеркнул, что в суде, где рассматривалось дело активистов, не было предоставлено ни одного доказательства того, что они нарушали закон и мешали другим участникам дорожного движения. Основными претензиями со стороны правоохранителей было наличие на автомобилях плакатов с надписями «Мы платим налоги, где наши дороги?», «Кто позволил Ротенбергу грабить на дороге?», а также цитата премьер-министра Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь». Также полиция указала на то, что активисты передвигались в колонне (они ехали на трех автомобилях — внедорожнике, грузовике и микроавтобусе), а это свидетельствует о публичном характере мероприятия, которое требует согласования с властями.

В ЕСПЧ активисты обратились, так как сочли повод, по которому их задержали и оштрафовали, лишь предлогом для препятствия их деятельности и противодействия тому, чтобы они объединились с кубанскими фермерами. В МВД «Ведомостям» сообщили, что о законности действий сотрудников полиции свидетельствует заключение суда, поэтому «дальнейшие комментарии вряд ли уместны».

Объединение перевозчиков России было создано в ноябре 2015 года для борьбы за права грузоперевозчиков в связи с введением системы «Платон». В августе 2015 года четверо участников ОПР выехали на внедорожнике, грузовике и микроавтобусе в сторону Ростова-на-Дону для встречи с кубанскими фермерами. Они в августе 2016 года организовали «тракторный марш», предприняв попытку добраться до Москвы и потребовать встречи с президентом России. Акцию остановила полиция.