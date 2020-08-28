ЕС внесет около 20 белорусских чиновников в черный список. Лукашенко пригрозил ответить на это

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились ввести санкций против около 20 чиновников Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению протестов. Об этом сообщает Associated Press.

Такое решение было принято 28 августа на встрече министров в Берлине.

«‎Мы пришли к общему согласию относительно того, как список будет формироваться, и мы более или менее понимаем, кто будет в нем», — заявил министр иностранных дел Чехии Томас Петричек. Он добавил, что в дальнейшем в список может попасть президент Беларуси Александр Лукашенко, если не будет никакого прогресса после первого этапа санкций.

По словам Петричека, на юридическую подготовку санкций уйдет как минимум неделя.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС должен предупредить Россию о последствиях в случае вмешательства в дела Беларуси.

Какие именно белорусские чиновники попадут под ограничения ЕС, не уточняется.

28 августа Лукашенко пригрозил ответить на санкций Евросоюза: «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции».

О решении ввести санкции против белорусских чиновников ЕС объявил 19 августа. В тот же день МИД Литвы запретил въезд на территорию страны Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику. Также о введении санкций против властей Беларуси сообщили Эстония и Латвии.