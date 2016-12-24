Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства российского посла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу», — сообщил Кремль.

Путин и Эрдоган также обсудили освобождение сирийского Алеппо. Президенты отметили, что это позволило создать «благоприятные условия для запуска мирного процесса» в Сирии и урегулирования политической ситуации в стране.

Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки в Анкаре, учрежденной российким посольством. На российского посла напал бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он несколько раз выстрелил в Карлова, после чего прокричал несколько лозунгов, в том числе «Помните Алеппо, помните Сирию!».

После убийства власти Турции сообщили, что Алтынташа отстранили от службы в полиции в связи с расследованием попытки госпереворота в июле 2016 года. Эрдоган рассказал, что напавший был последователем проповедника Фертуллаха Гюлена. Турция называет Гюлена организатором попытки госпереворота в стране.

Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России.