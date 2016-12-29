Энергетики заявили о планах обесточить стройку на космодроме «Восточный» из-за долгов

Сумма долга составляет 17 миллионов рублей.

«Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ДЭК запланировала на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома»,— говорится в сообщении «Амурэнергосбыта», подразделения Дальневосточной энергетической компании.

«В энергокомпании надеются, что руководство "Дальспецстроя" и "Роскосмоса" найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать»,— добавляют в ДЭК.

Отмечается, что первое предупреждение об ограничении электроснабжения было направлено 15 декабря, но долг так и не был погашен.