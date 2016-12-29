Прямой эфир
60,33
62,79
56,89
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Источник РИА Новости сообщил о завершении основной фазы спецоперации в Черном море
Reuters узнало подробности новых санкций США против России
Корреспондента Дождя задержали по обвинению в неповиновении полиции
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер

Источник РИА Новости сообщил о завершении основной фазы спецоперации в Черном море

Новости
08:36, 29 декабря
1 808
0
Поделиться

Основная фаза поисковой операции в Черном море на месте крушения военно-транспортного самолета Ту-154 завершена. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

По его словам, из воды на поверхность подняты все основные фрагменты разбившегося самолета. Источник добавил, что спасатели нашли 19 тел погибших, 17 из них уже доставили в Москву на опознание. Было найдено множество фрагментов тел, они также направлены на экспертизу.

При этом накануне источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что из-за плохой погоды поисковая операция в Черном море может затянуться более чем на месяц.

На борту военно-транспортного самолета Минобороны России находились 92 человека, среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная как Доктор Лиза).

Святая Лиза: что Елизавета Глинка успела сделать. И какой ее запомнили коллеги и друзья

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет упал в Черное море через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. Основными версиями причины катастрофы рассматриваются, по информации ФСБ, ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. При этом в Минтрансе приоритетными версиями считают техническую неисправность и ошибку пилота.

Ранее издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, опубликовало последние слова переговоров экипажа. Согласно этой информации, у самолета произошли неполадки с закрылками.

Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет. Комментирует авиационный эксперт Вадим Лукашевич

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2