Источник РИА Новости сообщил о завершении основной фазы спецоперации в Черном море

Основная фаза поисковой операции в Черном море на месте крушения военно-транспортного самолета Ту-154 завершена. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, из воды на поверхность подняты все основные фрагменты разбившегося самолета. Источник добавил, что спасатели нашли 19 тел погибших, 17 из них уже доставили в Москву на опознание. Было найдено множество фрагментов тел, они также направлены на экспертизу.

При этом накануне источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что из-за плохой погоды поисковая операция в Черном море может затянуться более чем на месяц.

На борту военно-транспортного самолета Минобороны России находились 92 человека, среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, госслужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная как Доктор Лиза).

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет упал в Черное море через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. Основными версиями причины катастрофы рассматриваются, по информации ФСБ, ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. При этом в Минтрансе приоритетными версиями считают техническую неисправность и ошибку пилота.

Ранее издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, опубликовало последние слова переговоров экипажа. Согласно этой информации, у самолета произошли неполадки с закрылками.