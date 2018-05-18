Reuters: En+ Дерипаски попросит у США отсрочку выполнения условий для снятия санкций

Российская энергетическая группа En+, которая управляет активами Олега Дерипаски, вероятно, попросит у Минфина США отсрочку для того, чтобы бизнесмен успел сократить свою долю в этой группе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к компании.

Пока США дали инвесторам время до 6 июня на выход из попавших под санкции компаний. En+, вероятно, попросит продлить этот срок, сказал источник. По его словам, компания продолжает искать покупателей на долю Дерипаски, которую продают в соответствии с планом вывода компании из-под санкций.

En+ выполнит требования Минфина США только если санкции будут сняты, добавил собеседник агентства.

En+ сообщила 18 мая, что ее совет директоров единодушно поддержал план своего председателя лорда Баркера по выводу компании и ее дочерних структур из-под санкций США. Баркер также принял отставку Дерипаски из совета директоров, его заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей.

Дерипаска также пообещал выйти из совета директоров Rusal, в котором En+ принадлежит 48,13%. План Баркера также предполагает снижение доли бизнесмена в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на управление группой через избрание независимых директоров в ее совет.

Дерипаска попал под санкции США 6 апреля. Одновременно санкции были введены в отношении связанных с ним компаний, в том числе Rusal и En+.

23 апреля глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что с Rusal могут снять санкции, если Дерипаска продаст свою долю. США при этом не гарантировали, что снимут санкции, если Rusal и Дерипаска выполнят условия Минфина.