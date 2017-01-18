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Блогер нашел способ вывести из строя iPhone с помощью эмоджи

Новости
18:23, 18 января
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Если на устройство с операционном системой iOS отправить сообщение с тремя символами: флаг, ноль и радуга, iPhone или iPad адресата зависнут. Ошибку обнаружил пользователь Preston159, а видео с обзором было опубликовано на YouTube-канале EverythingApplePro.

По мнению блогера, телефон пытается объединить два изображения. Если отправить просто флаг и радугу, адресат получит радужный флаг. При добавлении между двумя символами ноля нарушается алгоритм, из-за чего устройство зависает. При этом получателю не надо даже открывать сообщение, телефон зависает как только получает сообщения с символами. По словам блогера, телефон зависает на пять минут после чего автоматически перезагружается. 

Отправить симвлоы нельзя обычным способом. Блогер подробно описывает несколько способов, как переслать сообщение, чтобы при этом не пострадал собственный телефон. 

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