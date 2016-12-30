Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремле

Президент России Владимир Путин пригласил детей американских аккредитованных в России дипломатов на елку в Кремле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль», — сказал Путин.

Управляющий делами президента России Александр Колпаков заверил, что обеспечит присутствие детей американских дипломатов на новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце.

Власти США 29 декабря ввели дипломатические санкции против России: 35 российских дипломатов выслали из Вашингтона и Сан-Франциско, две загородные резиденции российского посольства в США были закрыты. Под санкции также попали несколько физических лиц, ГРУ и ФСБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и МИД пообещали, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ». Глава МИД России Сергей Лавров предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов и закрыть резиденцию посольства США в Сосновом бору и склад на Дорожной улице в Москве. Однако Путин заявил, что не будет этого делать. Президент объяснил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но «не будет опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии».