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Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекского
Королева Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекского. Об этом сообщается на сайте Кенсингтонского дворца.
«Сегодня королева пожаловала титул герцога принцу Гарри Уэльскому. Он будет носить титул герцога Сассекского, графа Дамбартонского и барона Килкила», — говорится в заявлении.
Таким образом, будущая жена принца Гарри Меган Маркл после свадьбы получит титул герцогини Сассекской.
Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барона Килкила — в Северной Ирландии. Герцогство — самый высокий титул в британском пэрстве.
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится днем, 19 мая.
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