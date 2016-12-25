Муж Елизаветы Глинки подтвердил ее нахождение на борту разбившегося Ту-154

Директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка находилась на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154. Об этом «Снобу» сообщил ее муж Глеб Глинка.

«Да, была», — сказал муж Глинки, отвечая на вопрос, находилась ли она на борту самолета в момент крушения.

Исправление. В первом варианте новости издания «Сноб» была информация о том, что муж Елизаветы Глинки подтвердил ее гибель. Однако вскоре заметка была изменена.

На сайте фонда «Справедливая помощь» сообщается, что Елизавета Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. «Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны подтвердило, что Елизавета Глинка (Доктор Лиза) находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Елизавета Глинка в субботу в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии.

Самолет Минобороны, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. В частности, в самолете были 64 участника ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда»

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ