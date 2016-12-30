На песню писателя Михаила Елизарова пожаловались в Генпрокуратуру

Русский академический фонд пожаловался в Генпрокуратуру на песню «Эсэсовская лирическая» писателя и автора-исполнителя Михаила Елизарова. Об этом Дождю рассказали в фонде.

Организация сочла, что песня «реабилитирует нацизм» и ее автор должен быть привлечен к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса.

«Представители Русского академического фонда <…> усматривают в провокационном тексте данной музыкальной композиции кощунственное отношение к людям, замученным войсками СС в лагерях смерти», — сообщили Дождю в фонде.

В обращении Русского академического фонда указано, что Михаил Елизаров участвовал в составлении рейтинга «Топ-100 русофобов», опубликованного телеканалом «Царьград». «Я удивлен, что подобные люди, так кощунственно относящиеся к Великой Отечественной войне, нашей исторической памяти, могут участвовать в составлении каких-то рейтингов русофобов», — подчеркнул исполнительный директор фонда Алексей Алексеев.

По словам самого Елизарова, подобные жалобы свидетельствуют о том, что «людям совершенно нечем заняться». «Неужели кому-то не лень жаловаться? Моему коммунистическому сердцу несколько чудно слышать подобные заявления. Мне кажется, что люди озабочены совершенно не тем. Песня, которую они называют, антифашистская с сатирическим подтекстом, в которой я недвусмысленно бичую <...> националистические тенденции современного российского общества», — заявил Елизаров.

Русским академическим фондом руководит Олег Казенков. В 2011 году он был кандидатом в депутаты Госдумы шестого созыва от партии «Справедливая Россия», но не прошел. В 2014 году он баллотировался в Мосгордуму, но также проиграл. На сайте организации говорится, что она занимается организацией культурных и образовательных мероприятий, участвует в открытии представительств российских учебных заведений за рубежом и международных образовательных проектах. Среди партнеров фонда указано министерство культуры РФ.