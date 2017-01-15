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Шорт-трекист Елистратов выиграл в многоборье чемпионата Европы
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, который проводится в итальянском Турине.
Накануне Елистратов пришел первым к финишу на дистанции 1500 метров, а в воскресенье, 15 января, финишировал третьим на дистанции 1000 метров и выиграл суперфинал. Сумма очков — 86 — позволила Елистратову выиграть многоборье.
Второе место на турнире занял представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь с 71 баллом, третье — голландец Шинки Кнегта с 54 баллами.
Год назад Елистратов также выиграл многоборье на чемпионате Европы, набрав в сумму 91 очко.
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