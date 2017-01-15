Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
На реке в Краснодарском крае пропали четверо подростков
Патрушев заявил об участившихся атаках на информационные системы России
«Интерфакс» сообщил о планах России оставить в Сирии два военных объекта
Песков опроверг подготовку к встрече Путина и Трампа

Шорт-трекист Елистратов выиграл в многоборье чемпионата Европы

Новости
19:24, 15 января
15
0
Поделиться

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, который проводится в итальянском Турине.

Накануне Елистратов пришел первым к финишу на дистанции 1500 метров, а в воскресенье, 15 января, финишировал третьим на дистанции 1000 метров и выиграл суперфинал. Сумма очков — 86 — позволила Елистратову выиграть многоборье.

Второе место на турнире занял представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь с 71 баллом, третье — голландец Шинки Кнегта с 54 баллами.

Год назад Елистратов также выиграл многоборье на чемпионате Европы, набрав в сумму 91 очко.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2