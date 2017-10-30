Электромонтер из Тамбова стал гроссмейстером ФИДЕ

Житель Тамбова Николай Рябинин, который работает электромонтером по ремонту обмоток и изоляции в «Тамбовэнерго», получил статус гроссмейстера Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Тамбовэнерго».

Решение о присуждении Рябинину статуса гроссмейстера ФИДЕ приняли на 60-м Международном конгрессе шахматной композиции в Дрездене. Там отметили, что за последние 20 лет в альбомах ФИДЕ опубликовали более 40 шахматных этюдов Рябинина — таким образом, он набрал необходимое количество баллов для получения статуса гроссмейстера.

Сам Рябинин увлекается шахматами более 35 лет, в 2004 году ему присвоили звание международного мастера по шахматам. Он дважды побеждал на чемпионате России по составлению шахматных этюдов и неоднократно занимал призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях.

Звание международного гроссмейстера ФИДЕ учредили в 1949 году. Оно присуждается пожизненно за выдающиеся достижения в шахматах.