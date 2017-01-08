Прямой эфир
59,60
62,77
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Власти Чечни рассказали о многотысячном митинге против ИГ в центре Грозного
Посольство России заявило об отсутствии россиян среди погибших при теракте в Иерусалиме
Устюгов выиграл «Тур де Ски» с рекордом по числу побед
Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае

FT узнала о беспокойстве ЕС возможностью России вмешаться в выборы в Германии и Франции

Новости
23:55, 8 января
23
0
Поделиться

В Евросоюзе обеспокоены возможностью России вмешаться в грядущие выборы канцлера Германии и президента Франции в 2017 году. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель беспокоят возможность кибератак и «российская кампания по дезинформации». Такие же опасения, утверждают источники FT, есть и во Франции.

Источники издания также подчеркивают, что в вопросах кибербезопасности Россия — «главный источник беспокойства» для Евросоюза. Как сообщил FT Комиссар по Союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг, характер киберугроз для Евросоюза носит перманентный характер, а они сами становятся «агрессивными и все более и более опасными и потенциально разрушительными».

В конце декабря власти США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. 20 декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций в отношении России из-за кибератак на сервера Демократической партии США. Помимо этого, из страны были высланы 35 российских дипломатов вместе с семьями.

Санкции вопреки Трампу: что Вашингтон готовит для России. Объясняет политолог-американист Арег Галстян

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2