FT узнала о беспокойстве ЕС возможностью России вмешаться в выборы в Германии и Франции

В Евросоюзе обеспокоены возможностью России вмешаться в грядущие выборы канцлера Германии и президента Франции в 2017 году. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель беспокоят возможность кибератак и «российская кампания по дезинформации». Такие же опасения, утверждают источники FT, есть и во Франции.

Источники издания также подчеркивают, что в вопросах кибербезопасности Россия — «главный источник беспокойства» для Евросоюза. Как сообщил FT Комиссар по Союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг, характер киберугроз для Евросоюза носит перманентный характер, а они сами становятся «агрессивными и все более и более опасными и потенциально разрушительными».

В конце декабря власти США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. 20 декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций в отношении России из-за кибератак на сервера Демократической партии США. Помимо этого, из страны были высланы 35 российских дипломатов вместе с семьями.