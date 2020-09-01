В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных на протестах в Беларуси

Экспертам ООН по правам человека известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными во время акций протестов, начавшихся в Беларуси после президентских выборов. Об этом говорится пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты получили сообщения о насилии в том числе в отношении женщин и детей, в которых говорилось также о сексуальном насилии и изнасилованиях резиновыми дубинками.

Кроме того, по их сведениям, местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шестерых человек остаются неизвестны их родственникам.

ООН призвала Беларусь привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей», и «обеспечить компенсацию жертвам и их семьям».

В организации заявили, что руководство страны должно «немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности», поскольку «никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений».

Протесты в Беларуси начались 9 августа. За это время, по данным ООН, милиция задержала примерно 6 700 человек, среди них были журналисты и прохожие, не участвовавшие в демонстрациях. Многие из них сообщали о насилии и издевательствах в изоляторах. Более 700 человек направили жалобы на избиения в Следственный комитет.

Фото на превью: Yauhen Yerchak / EPA / TASS