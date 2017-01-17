Прокремлевские эксперты назвали основные угрозы команде Собянина перед выборами мэра

На выборах мэра Москвы в 2018 столичные власти могут столкнуться с реальными угрозами, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (возглавляет член высшего совета «Единой России», близкий к Кремлю политолог Дмитрий Орлов). Эксперты советуют мэрии улучшить коммуникацию с недовольными горожанами.

Угроз команде Сергея Собянина авторы видят три: медийные кампании, организованные «недругами» Собянина на федеральном уровне, оппозиционные партии, которые могут активизироваться, если почувствуют, что поддержка мэра со стороны федерального центра ослабла, а также объединение групп социального протеста. Последняя проблема может стать значимой из-за отсутствия диалога между жителями, затронутыми такими проблемами, как застройка и расширение зоны платных парковок, и чиновниками, утверждается в докладе.

Для решения проблем должна быть изменена система коммуникации власти с горожанами. «Изменения должны привести к созданию системы диалога с «проблемными» группами. Эффект может дать активизация работы Общественной палаты Москвы и общественных советов при столичных органах власти, в том числе расширение их состава за счет привлечения независимых экспертов, а также настроенных на конструктивный диалог общественных активистов. Важен оперативный мониторинг социального самочувствия москвичей и отслеживание появления новых протестных точек – силами не только чиновников мэрии, но и независимых специалистов», — говорится в докладе.

Кроме того, мэрия не должна создавать поводы для общегородских кампаний протеста и не допускать консолидации локальных протестных групп, призывают авторы. Нынешняя логика реакции городского начальства на сложные вопросы, которые ставят москвичи, описана в документе так: «Для расширения зоны платных парковок уже несколько раз применялся стереотипный набор объяснений: 1) ничего не планируется; 2) активные москвичи и муниципальные депутаты требуют расширения зоны платных парковок, а специалисты считают его необходимым; 3) департамент транспорта изучает проблему; 4) зона платной парковки будет расширена». В такой логике действовать больше нельзя: это подрывает доверие москвичей к властям, следует из доклада.

Авторы напоминают чиновникам мэрии призыв Путина «не прятаться в служебных кабинетах и не бояться диалога с людьми», отмечая, что это заявление прозвучало в 2016 году, после активизации протестов в парках «Торфянка», «Кусково», «Дубки». Эксперты также рекомендуют Собянину обновить свою команду, сформированную в основном в 2010-2011 годах.

Михаил Рубин