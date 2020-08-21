Экс-замдиректора ФСИН обвинили в хищении 94 миллионов рублей на ремонте СИЗО в Крыму

Экс-заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Владимир Жеребенков, защищающий одного из обвиняемых. В прошлом году Коршунова приговорили к семи и девяти годам колонии за многомиллионные хищения на закупках.

Фото: Антон Кардашов / Агентство «Москва»

Кроме Коршунова, по делу проходят еще три человека: бизнесмен Андрей Угланов, который контролировал компанию «Юнистрой», бывший гендитектор этой фирмы Майя Гагуа и экс-руководитель учрежденного ФСИН предприятия «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин.

По версии следствия, подельники расхитили 94,6 миллиона рублей бюджетных средств при ремонте в симферопольском СИЗО в 2015 году. Это стоимость работ, которые были заявлены в документации, но фактически не были проведены.

«Сложилась анекдотичная ситуация. Во время стройки СИЗО продолжал функционировать в качестве режимного объекта, куда одновременно могут зайти не больше трех человек. А строительная бригада — это 80 человек. То есть в разумные сроки работы провести невозможно», — рассказал адвокат Жеребенков.

Адвокат сообщил, что в конце 2017 года подведомственное ФСИН предприятие подало в суд на «Юнистрой», чтобы взыскать неустойку на сумму более 697 миллионов рублей. Экспертиза «Минюста» пришла к выводу, что объекты почти построили, и суд встал на сторону подрядчика, а также удовлетворил встречный иск о взыскании 20 миллионов рублей с ФСИН. «Во ФСИН не придумали ничего лучше, чем обратиться к своим коллегам из Следственного комитета», — заявил адвокат.

Весной 2018 года по этому эпизоду на Коршунова уже завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, но оно еще не дошло до суда.

Олег Коршунов уже отбывает наказание по делам о растрате и мошенничестве — девять и семь лет (сроки не складывались, так как на момент вынесения второго приговора первый еще не вступил в силу). Суд установил, что Коршунов получал откаты на поставках сахара и топлива, а также присвоил 263 миллиона рублей, выделенные на производство обуви в одной из колоний.