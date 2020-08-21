Экс-сотрудника спецназа США арестовали по подозрению в работе на российские спецслужбы

Экс-сотрудник спецназа США Питер Деббинс арестован по подозрению в сговоре с российскими разведчиками, сообщил американский Минюст. Следствие подозревает, что он передавал российским спецслужбам данные о силах спецназначения и контакты для вербовки американских военных.

Фото: Staff Sgt. Andrew GoedlUS Army via ZUMA Wire

По версии следствия, Деббинс сотрудничал с иностранными спецслужбами с 1996 по 2011 год — в это время он регулярно ездил в Россию. В 1997 году он получил кодовое имя от российской разведки и подписал заявление о желании служить России.

В то же время — с 1998 по 2005 год — Деббинс служил в армии США, сначала в химических войсках, а затем в спецназе. Следствие полагает, что офицер разгласил россиянам секретные данные — в частности, он передавал им личные данные сотрудников, чтобы агенты определяли, пытаться ли их завербовать.

Если офицера признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Это уже третий арест американского офицера по обвинению в шпионаже за последние два месяца. Ранее обвинение в передаче секретных данных России предъявили старшине ВМС Чарльзу Бриггсу. 18 августа арестовали экс-офицера ЦРУ по подозрению в работе на Китай.