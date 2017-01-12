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Экс-сотрудник администрации президента опроверг данные о встрече с представителем Трампа

Новости
05:48, 12 января
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Замглавы аппарата и управделами Госдумы Игорь Дивейкин опроверг информацию о связях с избирательным штабом Дональда Трампа. Об этом он заявил «Интерфаксу».

В опубликованном накануне изданием BuzzFeed докладе говорилось о встрече Дивейкина, занимавшего пост замглавы управления по внутренней политике в администрации президента, с представителем избирательного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем в июле 2016 года.

«Глупости и придуманные истории не комментирую. Я никогда не знал такого человека и даже не предполагал о его существовании. В зону моей компетенции никогда не входили внешнеполитические вопросы», — сказал Дивейкин.

«Любое издание несет ответственность за то, что публикует. Я не исключаю, что подам в суд и буду настаивать, чтобы в ходе судебного заседания пригласили того, кто распространяет такую информацию», — добавил он.

В докладе также сообщается о том, что российские спецслужбы «разрабатывали» Дональда Трампа на протяжении как минимум пяти лет, и о том, что у них есть досье с компрометирующим материалом о Трампе.

В Кремле эти заявления опровергли, а Трамп назвал их «тотальной охотой на ведьм» и «фейковыми новостями».

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